The 24 teams to feature at the 2019 Africa Cup of Nations have all announced their final squads.

In this new series of the count down to the Egypt tournament that starts on June 21 and ends on July 19, Ismael Kiyonga reveals the squad starting with group A that has Egypt, Uganda, Zimbabwe and DR Congo.

UGANDA Cranes

Goalkeepers: Jamal Salim Magoola (Al Hilal/SUD), Robert Odongkara (Adama City/ETH), Denis Onyango (Mamelodi Sundowns/RSA)

Defenders: Timothy Denis Awany (KCCA/Uganda), Murushid Jjuuko (Simba/TAN), Isaac Muleme (Viktoria Zizkov/CZE), Hassan Wasswa Mawanda (unattached), Bevis Mugabi (Yeovil Town/ENG), Ronald Mukiibi (Ostersunds/SWE), Joseph Ochaya (TP Mazembe/DRC), Nicholas Wadada (Azam/TAN) and Godfrey Walusimbi (unattached)

Midfielders: Khalid Aucho (Church Hill Brothers/IND), Michael Azira (Montreal Impact/CAN), Allan Kateregga (Maritzburg Utd/RSA), William Kizito Luwagga (Shakhter Karagandy/KAZ), Taddeo Lwanga (Vipers), Farouk Miya (Gorica/CRO) and Lumala Abdu (Syrianska/SWE),

Forwards: Patrick Kaddu, Allan Kyambadde (both KCCA), Derrick Nsibambi (Smouha/EGY) and Emmanuel Okwi (Simba/TAN)

DR CONGO Leopards

Dieumerci Mbokani of the Democratic Republic of Congo during football match between DR Congo and Mali 2013 Africa Cup of Nations Finals at the Moses Mabhida Stadium in Durban , January 28 , 2013 © Sabelo Mngoma/BackpagePix Clive Kyazze | Kawowo Sports

Goalkeepers: Parfait Mandanda (Dinamo Bucharest/ROM), Ley Matampi (Al Ansar/KSA), Anthony Mossi (Chiasso/SUI)

Defenders: Glody Ngonda, Djuma Shabani (AS Vita Club), Christian Luyindama (Galatasaray/TUR), Arthur Masuaku (West Ham/ENG), Wilfred Moke (Ankaragucu/TUR), Issama Mpeko (TP Mazembe), Marcell Tisserand (Wolfsburg/GER) and Bobo Ungenda (Primeiro Agosto/ANG)

Midfielders: Merveille Bope, Paul-Jose Mpoku (both Standard Liege/BEL), Jacques Maghoma (Birmingham City/ENG), Chancel Mbemba (Porto/POR), Tresor Mputu (Mazembe), Youssouf Mulumbu (Kilmarnock/SCO)

Forwards: Chadrack Akolo (Stuttgart/GER), Britt Assombalanga (Middlesbrough/ENG), Cedric Bakambu (Beijing Guoan/CHN), Yannick Bolasie (Everton/ENG), Jonathan Bolingi (Antwerp/BEL), Elia Meschak (Mazembe)

ZIMBABWE Warriors

Goal.com Zimbabwean players celebrate a goal in the qualifiers of the 2017 Africa Cup of Nations Qualfiers

Goalkeepers: George Chigova (Polokwane City/RSA), Elvis Chipezeze (Baroka/RSA), Edmore Sibanda (Witbank Spurs/RSA)

Defenders: Tendayi Darikwa (Nottingham Forest/ENG), Jimmy Dzingai (Power Dynamos/ZAM), Teenage Hadebe (Kaizer Chiefs/RSA), Divine Lunga (Golden Arrows/RSA), Alec Mudimu (CEFN Druids/WAL), Ronald Pfumbidzai (Bloemfontein Celtic/RSA)

Midfielders: Talent Chawapiwa, Ovidy Karuru (both Amazulu/RSA), Khama Billiat (Kaizer Chiefs/RSA), Thabani Kamusoko (Young Africans/TAN), Tafadzwa Kutinyu (Azam/TAN), Kudakwashe Mahachi (Orlando Pirates/RSA), Marshall Munetsi (Reims/FRA), Marvellous Nakamba (Club Brugge/BEL), Danny Phiri (Golden Arrows/RSA)

Forwards: Tinotenda Kadewere (Le Havre/FRA), Nyasha Mushekwi (Dalian Yifang/CHN), Knowledge Musona (Lokeren/BEL), Knox Mutizwa (Golden Arrows/RSA), Evans Rusike (SuperSport Utd/RSA)

EGYPT Pharaohs

© Kawowo Sports | AMINAH BABIRYE Egypt starting XI vs Uganda Cranes at AFCON 2017

Goalkeepers: Mahmoud ‘Genesh’ Abdelrahim (Zamalek), Mohamed el Shenawy (Al Ahly), Ahmed al Shennawy (Pyramids)

Defenders: Mahmoud Alaa, Mahmoud Hamdy (both Zamalek), Omar Gaber, Ahmed Ayman Mansour (both Pyramids), Ayman Ashraf (Ahly), Ahmed Elmohamady (Aston Villa/ENG), Baher El Mohamady (Ismaily), Ahmed Hegazi (West Bromwich Albion/ENG)

Midfielders: Nabil Emad Donga (Pyramids), Mohamed Elneny (Arsenal/ENG), Ali Ahmed Ghazal (Feirense/POR), Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud ‘Trezeguet’ Hassan (Kasimpasa/TUR), Abdullah al-Saeed (Pyramids), Waleed Soliman (Ahly), Amr Warda (Atromitos/GRE)

Forwards: Ahmed Ali Kamel (Al Mokawloon), Ahmed Hassan Kouka (Olympiakos/GRE), Marwan Mohsen (Ahly), Mohamed Salah (Liverpool/ENG)