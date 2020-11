A training squad of fifty-two (52) players for the forthcoming U-17 AFCON Zonal Qualifiers (Central East Zone) has been named.

Head coach of the team Hamuza Lutalo has named a squad that will start preparations for the CECAFA U-17 Challenge Cup that doubles as a qualifier on Wednesday.

The players will enter a month-long camp that will run from November 4 to December 9 at the FUFA Technical Centre in Njeru.

The entire contingent of players and officials will undergo the mandatory Covid-19 tests.

The tournament to be hosted by Rwanda from December 13-28, 2020 will determine the two teams that make it to the AFCON U-17 Finals in Morocco.

The Squad

Goalkeepers

Mukisa Daniel – URA FC JT

Gubya Rickson – Juventus FC Namasuba

Chandia Walter – Maroons FC JT

Mwebe Henry – Express FC JT

Magada Abdu – Busoga United FC JT

Rukari Norman – SC Vipers JT

Oyirwoth Humphrey – Express FC JT

Mugisha Tumusime – Paidha Black Angels FC JT

Defenders

Waswanga Shafiki – URA FC JT

Mulema Vincent – Kyetume FC JT

Kato Derrick – Vipers SC JT

Ibrahim Juma – KCCA FC SA

Kisakye Haruna – Vipers SC JT

Kaddu Caros – Vipers SC JT

Luyima Enock – Volf SA

Katende Akram – Big Talent Soccer Academy

Mukisa Simon – KCCA FC SA

Isabirye William – BUL FC JT

Gava Peter – Express FC JT

Sheik Ibrahim – Tooro United FC JT

Madoi Ronald – Wakiso Giants FC JT

Ogwang Joseph – KCCA FC SA

Midfielders

Kaliisa Shugai – Express FC JT

Ssebulime Pius – KCCA FC SA

Irinimbabazi Ivan – Bright Stars FC JT

Bawunda David – SC Villa JT

Mukiibi Yasin – Kataka FC

Jemba Abudshakur – Ramsey Isra SA

Mutyaba Travis – Vipers SC JT

Muliika Patrick – Alpha Soccer Academy

Ouke Patrick – Proline FC SA

Ssekibengo Godfrey – St Henry’s College Kitovu

Opio Alex Otti – Vipers SC JT

Mwanje Elvis Eddy – KCCA FC SA

Opaala Edrine Mukisa – Busoga United FC JT

Mudiba Samir – Express FC JT

Kamurungi Nuwagaba – St Adrea Kaahwa’s College, Hoima

Forwards

Kyeyune Abbasi – Kampala Junior Team

Magogo Shafiq – KCCA FC SA

Mubiru Hassan – Express FC JT

Mawa Oscar – KCCA FC SA

Kifumba Faisal – Kyetume FC JT

Kiggundu Allan – BUL FC JT

Bugembe Issa – Bright Stars FC JT

Busolo Paul – SC Villa Jogoo JT

Logono Moses – Busoga United FC JT

Jumbe Fahad – Vipers SC JT

Odong Allan – Volf SA

Nsereko Denis – Black Stars FC

Nyongesa Christopher – Rock High School,Tororo

Nsambu Kirabo Lloyd – Metz FC U17, France

Basil Tenywa Tuma – Eton College, United Kingdom

Technical Team