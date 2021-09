The primary window of the transfer period closed on Tuesday September 21 and clubs have been busy in the market over the past couple of months.

But who has gone where and which moves have you missed? Here’s your complete club-by-club guide to all the deals so far as confirmed by clubs

Samuel Ssekamatte Credit: ARUA HILLS

ARUA HILLS

Ins: Gadafi Wahab, Faizul Ibrahim, Geriga Atendele (Wakiso Giants), Ivan Eyam (Mbarara City), Samuel Ssekamatte (Soltilo Bright Stars), David Ndihabwe (Maroons), Bright Vvuni, Robert Eseru (UPDF), Rashid Toha (Vipers), Saaka Sharif (Kyetume), Andama Junior (Calvary),

Outs: Rashid Agau (Onduparaka), Ceaser Okhuti (Retired), Dan Birikwalira

Umar Mukobe (Credit: BUL FC Media)

BUL FC

Ins: Najib TusabaGwaido (Onduparaka), Ibrahim Nsimbe (MYDA), Richard Ayiko (Onduparaka), Jerome Kirya (Busoga United), Saidi Keni (SC Villa), Emmanuel Kalyowa (Free Agent), Douglas Muganga (Busoga United), Dickson Niwamanya (Kigezi Homeboyz), Pascal Ngobi (Gadafi), Umar Mukobe (Elman, Somalia), Ibrahim Kazindula (Kyetume), George Kasonko, Ivan Wani (Busoga United), Abaliwano

Outs: Charles Ssempa, Vitalis Tabu, Musa Walangalira (Retired), Denis Okot, Jimmy Kulaba, Robert Mukongotya, Deogratius Ojok, Davis Mutebi, Abdul Kimera (Police), Fredrick Kigozi, Paul Mbaziira

BUSOGA UNITED

Busoga United players celebrate a goal last season

Ins: Anwar Ntege (URA), Elvis Kibbale, Douglas Bithum and Peter Onzima (Bul), Rashid Mpaata (MYDA)

Outs: Kenneth Ssemakula, Isma Mugulusi (SC Villa), Shariph Kimbowa (Wakiso Giants), Aggrey Kirya, Douglas Muganga, Ivan Wani, George Kasonko (Bul)

EXPRESS FC

Joel Mutakubwa is one of the Express new recruits (Credit: Express FC Media)

Ins: Joseph Akandwanaho (Soltilo Bright Stars), Joel Mutakubwa (Kyetume), Nicholas Kasozi (Kyetume – loan), Deus Bukenya (Free), Raymond Walugembe (Kyetume)

Outs: Mathias Muwanga, Frank Kalanda, Frank Ssenyondo (Wakiso Giants), Desmond Kanene, Isaac Nsengiyunva and Sadat Mugenyi.

GADAFI FC

Joel Madondo and Faisal Muwawu celebrate a goal against Sports Club Villa. They re-united at Gaddafi

Ins: Hassan Musana (KCCA), Brian Kalumba (Vipers – loan), Jamaldine Buchochera (Mbale Heroes), Faisal Muwawu (SC Villa), Alex Kitaata (UPDF)

Outs: Lawrence Kasadha, Didi Muhammed, Barssey Methodius, Pascal Ngobi (Bul) and Lubega

KCCA

Yassar Mugerwa eagerly awaits for his KCCA debut

Ins: Benjamin Ochan (AFC Leopards), Derrick Ochan (Police FC), Geoffrey Wasswa (SC Villa), Brian Majwega (URA FC), Innocent Wafula (Mbarara City), Usama Arafat (Kajjansi United FC), Yassar Mugerwa (Kenema FC – Ethiopia), Emmanuel Wasswa (SC Villa), Mato Rogers (Proline FC), Brian Kayanja (UPDF FC) and Davis Kasirye (UPDF FC).

Outs: Kalanzi Moses (unknown), Keziron Kizito (Nkana, Zambia), Filbert Obenchan, Bright Anukani (Vipers), Kafumbe Joseph (KCCA), Balinya Juma (Police), Moses Aliro (Wakiso Giants), Kato Samuel (Bugesera, Rwanda) Musana Hassan (Gadafi), Matovu Hassan (Bright Stars), Sserwadda Steven and Lukwago Charles (St. George, Ethiopia)

MBARARA CITY

Bashir Mutanda celebrates Mbarara City’s goal last season. He will play elsewhere next season

Ins: Badru Kabanda (Kajjansi United), Aaron Okoth (Admin)

Outs: Bashir Mutanda, John Adriko, Hudu Salim (UPDF), Ivan Eyam (Arua Hills), Chato Bamba Siaka, Jackson Opio

ONDUPARAKA

Oscar “Lele” Aluma (Credit: Onduparaka Football Club Media)

Ins: Mike Lutaaya (New Life), Tibo Balemangi Kongo (Racing Club Aigle Rouge, DRC), Taban Wijo (Araka FC), Abasi Kateregga (Water FC), Osso Martins (Arua Hills), Muzaid Aluma, Rashid Okello (Arua Hills), James Jarieko, Isaac Okello (KCB, Kenya) Nathan Oloro (Kitara), Robert Kitabalwa, Yekini Rashid

POLICE FC

Juma Balinya and Ruben Kimera (right) re-united at Police FC (Photo: John Batanudde)

Ins: Juma Balinya (KCCA), Eddy Kapampa (Maroons), Shafik Avemah (Elman, Somalia), Arafat Kakonge (Police), Abdu Kimera (Bul FC), Timothy Muwanguzi (Old Kampala SS), Ismail Kyambadde (Luwero United), Paul Wasswa (Lugazi Municipal), Bernard Kateregga (Buwambo United), Diego Ssemugera Misi (Lugazi Municipal) and John Kitanda (Najja FC), Noah Semakula (Free).

Outs: Derrick Ochan (KCCA), Ben Ocen (Musanze, Rwanda), Denis Rukundo (AS Kigali, Rwanda), Henry Kisekka, Bashir Kabuye, Edward Kiryowa, Musa Matovu

SC VILLA

Kenneth Semakula joins SC Villa Credit: SC VILLA

Ins: Kenneth Semakula (BUL F.C), Isma Mugulusi (Busoga United), Fred Gift (Booma F.C), Ali Bayo (Edgars F.C), Charles Bbaale (KJT), Oscar Mawa (KCCA J.T), Idd Abdulwahid (Arua Hill J.T), Travis Mutyaba (Vipers J.T), Joseph Kafumbe (KCCA), Umar Lutalo (Aspire Academy), Marvin Kavuma (NEC F.C), Henry Katongole (Police) and Joseph Yiga (Tooro United)

Outs: Saidi Keni (Bul), Asuman Harishe (Unknown), Emmanuel Wasswa & Geoffrey Wasswa (KCCA), Derrick Ndahiro (URA), Faizo Muwawu, Fahad Badiro (unknown)

SOLTILO BRIGHT STARS

Nelson Senkatuka (Photo: John Batanudde)

Ins: Nelson Senkatuka (Morocco), Hassan Matovu (KCCA), Derrick Were (Kyetume), Fiat Cleophace (Kigezi Home Boyz), Mathias Lothar Okwalinga (Free Agent) and Kazuto Kushida (Unknown)

Outs: Ronald Nkonge (Nkana, Zambia), Joseph Akandwanaho (Express FC), Godwin Bbule (Unknown), Samuel Ssekamatte (Arua Hills),

TOORO UNITED

Kareem Ndugwa joined Tooro United Credit: Wakiso Giants

Ins: Karim Ndugwa (Somalia), Ronald Kikonyongo (Maroons), Denis Mwemezi (Vipers), Hamis Gabiite (Bright Stars), Hussein Mwanje, Mujib Mutoni, Rogers Sebiyombya, Martin Arinaitwe, Apollo Kagwa

Outs: Lawrence Kigonya, Jerome Oketch, Amir Sengoma, Rashid Mukungu, Ali Ayat, Abdul Bogere, Katumba and Bahati.

UPDF

UPDF duo Brian Kayanja and Isa Mubiru celebrate a goal. UPDF FC. Kayanja will play at KCCA FC next season

Ins: Akoch Augustine (Onduparaka), Wasswa Shaban (Onduparaka), Oyirwoth Douglas (Mbarara City) Okello Donato ( Synergy, Midfielder), Kimbugwe Sulaiman (Synergy), Musa Mudde (India), Rogers Adriko (Teranova), Ivan Ahimbisibwe (Nyamityobora), Rodgers Mugisha, Kyeyune Medi (Onduparaka), Sabir Yassin (Synergy), Yiga Frank Walcot (Synergy) and Brian Bwete Zigi, Salim Huud (Mbarara City) and Davis Kakaire

Outs: Brian Kayanja and Davis Kasirye (KCCA), Arafat Kakonge (Police), Alex Kitaata (Gaddafi), Bright Vvuni and Robert Eseru (UPDF).

URA SC

Derrick Ndahiro in action against Ethiopian Coffee at St Mary’s Stadium, Kitende (Credit: John Batanudde)

Ins: James Alitho (Zanaco, Zambia), Viane Ssekajugo (Wakiso Giants), Derrick Ndahiro (SC Villa), Kabon Living (Onduparaka), Fesali Najib (back from loan), Said Kyeyune (Al Merrikh, Sudan), Simon Baligeya

Outs: Brian Majwega (KCCA), Ivan Ntege, Michael Birungi, Anwar Ntege, Steven Muguchi

VIPER SC

Bright Anukani

Ins: Jack Komakech (Football for Good) and Bright Anukani (Proline)

Outs: Muhammad Shaban (Onduparaka), Rashid Toha (Arua Hills), Abraham Ndugwa, Bashir Sekagya, Denis Mwemezi (Tooro United)

WAKISO GIANTS FC

Moses Aliro signing at Wakiso Giants FC Credit: Wakiso Giants Media

Ins: Frank Ssenyondo (Express FC), Shariph Kimbowa (Busoga United), Grant Matsiko (Kigezi Homeboyz), Titus Ssematimba (Black Star FC, Masanafu), Moses Aliro (KCCA) and Ismail Ssempira (Unattached)

Outs: Gadafi Wahab (Arua Hills), Yasin Mugume (Unknown), Faizul Ibrahim (Arua Hills), Muwadda Kateregga (Unknown), Kipson Atuheire (Unknown), Geriga Atendele (Arua Hills), Viane Ssekajugo (URA) and Swaib Mudde (Unknown)