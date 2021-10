The squads for teams in Pool D of the Mileke Sevens which is the first circuit of the 2021 Guinness Sevens Rugby Series.

Buffaloes: 1 Kenneth Ochaka, 2 Aaron Tukei, 3 Edrine Kayima, 4 Ivan Odoch, 5 Daniel Ebau, 6 Levis Ocen, 7 Nicholas Marang, 8 Dan Otim, 9 Solomon Agany, 10 Bishop Onen, 11 Vincent Otim, 12 Ivan Odhiambo.

Mongers: 1 Abba Patrick, 2 Cheche Morgan Bulime, 3 Kairu Edward, 4 Kironde Timothy, 5 Lukwago Mark William, 6 Luyirika Benjamin, 7 Mugiisha Josephat, 8 Okello David Archer, 9 Otai Xavier, 10 Ssemakula Saulo, 11 Ssewakambu Dylan, 12 Twijukye Benoir, 13 Olwangu Joaquim Chisano.

Stallions: 1 Juma Rajab, 2 Rasul Abiriga, 3 Meddy Abdul, 4 Winston Tumwebaze, 5 Emmanuel Odong, 6 Ronald Ogwang, 7 Aaron Atooke, 8 Douglas Musoke, 9 Reagan Okwera, 10 David Bajjananseko, 11 Abdul Kiyimba, 12 Yusuf Ssali.

Rams 2: 1 Marvin Mugambe, 2 Reagan Mungu, 3 Pius Jakuma, 4 Elijah Massa, 5 Brian Batakwire, 6 Hashim Kabogoza, 7 Daniel Kyobe, 8 Edrine Obbo, 9 Eria Lwanga, 10 Raymond Okello, 11 Buyu Kasango, 12 Opilleni Hossana.