4 th National Athletics Trials:

Saturday, 16 th April 2022

April 2022 Nelson Mandela National Stadium, Namboole

The fourth national athletics trials will be held at the Nelson Mandela National Stadium, Namboole on Saturday, 16th April 2022.

Athletes from the various clubs across the country will converge at the sports fortress to compete in the different competitions with varying targets to accomplish.

Uganda Athletics Federation (UAF) has already confirmed the start-lists for the different events that include the track and field activities.

100m Women Heat 1

Vacity Achola (Nampunge C. High School Athletics Club)

Jolly Leticia Kobusingye (Moyo District Athletics Association)

Gloria Akello Ocen (Masindi District Athl. Association

Rosette Anyayo (Kyambogo University Athletics Club)

Francisca Agenrwot (Inzikuru Sports Academy Athletics Club)

Oliver Nyerere (Inzikuru Sports Academy Athletics Club)

100m Women Heat 2

Nancy Lydia Alubu (Tuku Afrika Athletics Club)

Mercy Badaru (MUBS Athletics Club)

Chelsea Mitchelle Muhwezi (Makerere University Athletics Club)

Clare Namatovu (Kampala Kids Academy Athletics Club)

Agness Oroma (Unity Athletics Club)

Christabella Hope Adyero (Tuku Afrika Athletics Club)

100m Women Heat 3

Flavia Ayiorwoth (Gombe S.S Athletics Club)

Joyce Avako (Nampunge C. H. Sch. Ath. Club)

Fiona Awelo Muksa (Old Kampala S.S Athletics Club)

Salaama Kobusingye (Nalinya Lwantale G. S.S Athletics Club)

Aimee Koranteng (Entebbe Athletics Club)

Peace T. Mababazi (Old Kampala S.S Athletics Club)

Rita Favour Ayikoru (Ndejje University Athletics Club)

Aber Samsa (Old Kampala S.S Athletics Club)

100m Women Heat 4

Nessia Aminah (Old Kampala S.S Athletics Club)

Sandra Abalo (Old Kampala S.S Athletics Club)

Evaline Koli Ocen (Uganda Prisons Athletics Club)

Jacent Nyamahunge (Uganda Police Athletics Club)

Christine Nyawere (Old Kampala S.S Athletics Club)

Emmanuella Oroma (Uganda Wildlife Authority Athletics Club)

Claire Batyo (Ndejje University Athletics Club)

Vicky Anamu (Nampunge C. High School Athletics Club)

200m Women Heat 1

Christine Cheka (Standard High Zana Athletics Club)

Jennifer Namuwonge (Standard High Zana Athletics Club)

Vacity Achola (Nampunge C. High School Athletics Club)

Jolly Leticia Kobusingye (Moyo District Athletics Association)

Rosette Anyayo (Kyambogo University Athletics Club)

200m Women Heat 2

Emmanuella Oroma (Uganda Wildlife Authority Ath. Club)

Mercy Badaru (MUBS Athletics Club)

Joyce Avako (Nampunge C. H. Sch. Ath. Club)

Flavia Ayiorwoth (Gombe S.S Athletics Club)

Samsa Aber (Old Kampala S.S Athletics Club)

Janat Yamusobo (Tororo District Athletics Association)

200m Women Heat 3

Charity Nyapolo (Gombe S.S Athletics Club)

Pecae Teopnta Mababazi (Old Kampala S.S Athletics Club)

Rose Draru (Makerere University Athletics Club)

Salaama Kobusingye (Nalinya Lwantale G. Ss Ath. Club)

Vicky Anamu (Nampunge C. H. Sch. Ath. Club)

Prossy Aciro (Old Kampala S.S Athletics Club)

200m Women Heat 4

Claire Batyo (Ndejje University Athletics Club)

Sandra Abalo (Old Kampala S.S Athletics Club)

Evaline Ocen Koli (Uganda Prisons Athletics Club)

Jacent Nyamahunge (Uganda Police Athletics Club)

Maureen Banura Akiiki (Uganda Police Athletics Club)

Christine Nyawere (Old Kampala S.S Athletics Club)

Aminah Nessia (Old Kampala S.S Athletics Club)

Fiona Awelo Mukisa (Old Kampala S.S Athletics Club)

400m Women Heat 1

Evelyn Biryeri (Uganda Prisons Athletics Club)

Prossy Aciro (Old Kampala S.S Athletics Club)

Jennifer Namuwonge (Standard High Zana Athletics Club)

Asha Babwona (Standard High Zana Athletics Club)

Janet Icazi (Standard High Zana Athletics Club)

Gloria Akanyo (Inzikuru Sports Academy Athletics Club)

Charity Nyapolo (Gombe S.S Athletics Club)

400m Women Heat 2

Annaucienta Bala (Nalinya Lwantale G. S.S Athletics Club)

Shida Leni (Uganda Police Athletics Club)

Rose Draru (Makerere University Athletics Club)

Maureen Banura Akiiki (Uganda Police Athletics Club)

Emilly Nanziri (Uganda Police Athletics Club)

Patricia Aber (Inzikuru Sports Academy Athletics Club)

Janat Yamusobo (Tororo District Athletics Association)

800m Women Heat 1

Ruth Akullu (Standard High Zana Athletics Club)

Judith Aguyo (Uganda Police Athletics Club)

Kella Ryaima Akello (UCU Athletics Club)

Joan Chebet (Talenta Athletics Club)

Vicky Chekwemoi (Talenta Athletics Club)

Salume Aneno (Nampunge C. H. Sch. Athletics Club)

Phiona Kobusinge (Nampunge C. H. Sch. Athletics Club)

Catherine Alanyo (Makerere University Athletics Club)

800m Women Heat 2

Madinah Gimbo (Kampala Kids Academy Athletics Club)

Vivian Namayanja (Kampala Kids Academy Athletics Club)

Kayla Ninsiima (Kampala Kids Academy Athletics Club)

Maureen Chebet (JOCDEF Athletics Club)

Rosemary Nansimbi (KIU Athletics Club)

Sarah Agnes Kongai (UCU Athletics Club)

Nancy Akong (Inzikuru Sports Academy Athletics Club)

Joan Nakato (Inzikuru Sports Academy Athletics Club)

800m Women Heat 3

Everyline Imalingat (Nalinya Lwantale G. Ss Athletics Club)

Georgina Hikima (Standard High Zana Athletics Club)

Jeniffer Abooki Nyakato (Makerere University Athletics Club)

Florence Nafumba (Standard High Zana Athletics Club)

Grace Ayozu (Ndejje University Athletics Club)

Priscilla Akello Onyanga (Standard High Zana Athletics Club)

Ndiwa Chesang (Uganda Wildlife Authority Athletics Club)

Brenda Chekwemoi (JOCDEF Athletics Club)

Finacia Chekwemoi (JOCDEF Athletics Club)

1500m Women

Loice Chepkwemoi (Uganda Wildlife Authority Athletics Club)

Gloria Chebet (KCCA Athletics Club)

Leah Chelangat (KCCA Athletics Club)

Winnie Nadunga (KCCA Athletics Club)

Joan Chebet (Talenta Athletics Club)

Vicky Chekwemoi (Talenta Athletics Club)

Salume Aneno (Nampunge C. H. Sch. Athletics Club)

Phiona Kobusinge (Nampunge C. H. Sch. Athletics Club)

Catherine Alanyo (Makerere University Athletics Club)

Joy Chebet (UPDF Athletics Club)

Halimah Nakaayi (Uganda Wildlife Authority Athletics Club)

Knight Aciru (Uganda Prisons Athletics Club)

Harriet Agness Amuron (Uganda Prisons Athletics Club)

Belinda Chemutai (Uganda Prisons Athletics Club)

Selestine Chebet (Uganda Police Athletics Club)

Janat Chemusto (Uganda Police Athletics Club)

Risper Cherop (Uganda Police Athletics Club)

3000m U20 Women

Patrick Scarlet Chebet (Uganda Police Athletics Club)

Ruth Cherop Kipsang (Uganda Police Athletics Club)

Miracle Chebet (Uganda Police Athletics Club)

Nelly Chemutai (Uganda Police Athletics Club)

Scarlet Chemutai (Uganda Police Athletics Club)

Rech Cherotich (Uganda Police Athletics Club)

Nowel Cheruto (Tuku Afrika Athletics Club)

Grace Yeko (Tuku Afrika Athletics Club)

Semmy Apong (Standard High Zana Athletics Club)

Hilda Cheptegei (Standard High Zana Athletics Club)

Loice Chepkwemoi (Uganda Wildlife Authority Athletics Club)

Gloria Chebet (KCCA Athletics Club)

Leah Chelangat (KCCA Athletics Club)

Edith Chebet (JOCDEF Athletics Club)

Felista Chekwemoi (JOCDEF Athletics Club)

Dolphine Chelimo (JOCDEF Athletics Club)

Patience Cherop (JOCDEF Athletics Club)

5000m Women

Nema Chebet (Makindye Municipal Athletics Association)

Sandra Chekwemoi (Ndejje University Athletics Club)

Winnie Nadunga (KCCA Athletics Club)

Patrick Scarlet Chebet (Uganda Police Athletics Club)

Ruth Cherop Kipsang (Uganda Police Athletics Club)

Dorcus Ajok (Uganda Prisons Athletics Club)

Risper Chebet (Uganda Prisons Athletics Club)

Rispa Cherop (Uganda Prisons Athletics Club)

Dorren Kibet (Uafa Athletics Club) Ruth Cherop (Kyambogo University Athletics Club)

100m Men Heat 1:

Daniel Sseruuma (Makerere University Athletics Club)

Eria Zziwa (Makerere University Athletics Club)

Daniel Ocira (Kyambogo University Athletics Club)

Kevin Bwire (Kampala University Athletics Club)

Vincent Mukasa (Kampala Kids Academy Athletics Club)

Amos Ogal (Kampala Kids Academy Athletics Club)

Issaman Kissa (Inzikuru Sports Academy Athletics Club)

100m Men Heat 2

Richard Ocira (Uganda Para Athletics)

Geoffrey Wokorach Oloya (Uganda Para Athletics)

Isaac Denish Omodo (UCU Athletics Club)

Lwarence Oringa (Uafa Athletics Club)

Abraham Lincoln Muhwezi (Makerere University Athletics Club)

Denis Wandera (Tela Field Athletics Club)

Ayup Khoak Khor (Ndejje University Athletics Club)

100m Men Heat 3

Arnold Kayondo (Makerere University Athletics Club)

Moses Komakech (Uganda Prisons Athletics Club)

James Ojirot (Uganda Prisons Athletics Club)

Fred Bongomin (Uganda Police Athletics Club)

Geoffrey Onen (Uganda Police Athletics Club)

Wilfred Ocen (Uganda Para Athletics)

Edward Nsiiro (Uafa Athletics Club)

100m Men Heat 4

Stephen Torach (Unity Athletics Club)

Ibrahimovic Nkutu Kirundans (Buikwe District)

Mark Abwola (Layibi College)

Kenneth Opiyo (Unity Athletics Club)

Gerald Ainembabazi (Makerere University Athletics Club)

Fred Masisa (Makerere University Athletics Club)

Joseph Kansiime Mwesigwa (Uafa Athletics Club)

100m Men Heat 5

Joshua Ajalu (Uganda Wildlife Authority Athletics Club)

Fred Oija (Uganda Police Athletics Club)

Trevor Understone Kiguli (Standard High Zana Athletics Club)

Gabriel Adome (Standard High Zana Athletics Club)

Derrick Diego (Kyambogo University Athletics Club)

Andrew Odikor (Ndejje University Athletics Club)

Santos Okabo (Uafa Athletics Club)

100m Men Heat 6

Rajab Lomutho (Uganda Wildlife Authority Athletics Club)

Emmanuel Aboda (Uganda Prisons Athletics Club)

Tyson Juma Omondi (Kenya)

Benson Okot (Agago)

Pius Adome (Uganda Police Athletics Club)

Boniface Kilonzo (Kenya)

Musa Isabirye (Uganda Prisons Athletics Club)

Emmanuel Nuwagaba (Uganda Police Athletics Club)

200m Men Heat 1

Riiny Riiny Agoth Ngot (Makerere University Athletics Club)

Daniel Sseruuma (Makerere University Athletics Club)

Eria Zziwa (Makerere University Athletics Club)

Reuben Athan Koki Kaweesa (Kampala Kids Academy Athletics Club)

Darius Owor (Inzikuru Sports Academy Athletics Club)

Issaman Kissa (Inzikuru Sports Academy Athletics Club)

Ceaser Okello (Inzikuru Sports Academy Athletics Club)

200m Men Heat 2:

James Ojirot (Uganda Prisons Athletics Club)

Denish Isaac Omodo (UCU Athletics Club)

Keith Batte (Uafa Athletics Club)

Aliakia Pitiki (TBAC Athletics Club)

Trevor Understone Kiguli (Standard High Zana Athletics Club)

Noah Ocan (Standard High Zana Athletics Club)

Moris Taremwa (Ndejje University Athletics Club)

200m Men Heat 3:

Amos Galaxy Ogal (Kampala Kids Academy Athletics Club)

Abraham Lincoln Muhwezi ( Makerere University Athletics Club)

Kenneth Opiyo (Unity Athletics Club)

Joshua Ajalu (Uganda Wildlife Authority Athletics Club)

James Omoding (Uganda Prisons Athletics Club)

Geoffrey Onen (Uganda Police Athletics Club)

Benon Wafula (Tororo District Athletics Association)

200m Men Heat 4:

Christopher Musenze Jr (Entebbe Municipal Athletics Association)

Aaron Obaren (Amuria District Athletics Association)

Derrick Diego (Kyambogo University Athletics Club)

Resty Sunday Opwonya (Kyambogo University Athletics Club)

Mark Abwola (Layibi College)

Gabriel Adome (Standard High Zana Athletics Club)

Gerald Ainembabazi (Makerere University Athletics Club)

Andrew Odikor (Ndejje University Athletics Club)

200m Men Heat 5:

Rajab Lomutho (Uganda Wildlife Authority Athletics Club)

Joshua Jagalo (Uganda Police Athletics Club)

Emmanuel Aboda (Uganda Prisons Athletics Club)

Benson Okot (Agago District Athletics Association)

Pius Adome (Uganda Police Athletics Club)

Musa Isabirye (Uganda Prisons Athletics Club)

Haron Adoli (Uganda Prisons Athletics Club)

Solomon Obuto (Uganda Police Athletics Club)

400m Men Heat 1

Bekele Apenyo (Ndejje University Athletics Club)

Erick Layeng Sibryanda (Ndejje University Athletics Club)

Sam Cheptegei Kiptala (Makerere University Athletics Club)

Resty Sunday Opwonya (Kyambogo University Athletics Club)

Ignatius Baryaguma (Kampala Kids Academy Athletics Club)

Innocent Ogen (Inzikuru Sports Academy Athletics Club)

Aaron Obaren (Amuria District Athletics Association)

400m Men Heat 2:

Charles Tonny Owor (Uganda Prisons Athletics Club)

Hakim Ssesanga (Makerere University Athletics Club)

Yahaya Wanume (Uganda Police Athletics Club)

Robert Cankura (UCU Athletics Club)

Benon Wafula (Tororo District Athletics Association)

Aliakia Pitiki (TBAC Athletics Club)

Noah Ocan (Standard High Zana Athletics Club)

400m Men Heat 3

Regan Semei Komakech (Unity Athletics Club)

Reagan Olanya (Ndejje University Athletics Club)

Rippon Daniel Kivumbi (Uganda Police Athletics Club)

Christopher Musenze Jr (Entebbe Municipal Athletics Association)

Erick Okwir (Uganda Wildlife Authority Athletics Club)

Michael Oweka Arop (Uganda Prisons Athletics Club)

Kokas Erimu (Uganda Prisons Athletics Club)

Andrew Moses Opolot (Uganda Prisons Athletics Club)

400m Men Heat 4:

Stephen Nokrach (UPDF Athletics Club)

Felix Ouam Ongee (Uganda Prisons Athletics Club)

Emmanuel Goni (Unity Athletics Club)

Haron Adoli (Uganda Prisons Athletics Club)

Godfrey Chan Wengo (Uganda Prisons Athletics Club)

Kennedy Onen (Unity Athletics Club)

Sam Ekaju (UPDF Athletics Club)

Solomon Obuto (Uganda Police Athletics Club)

800m Men Heat 1:

James Omoding (Uganda Prisons Athletics Club)

Grace Ainomuhangi (Ndejje University Athletics Club)

Solomon Akodi (Ndejje University Athletics Club)

Joseph Makanga (Makerere University Athletics Club)

Patrick Labeja (Kampala Kids Academy Athletics Club)

Innocent Otim (Kampala Kids Academy Athletics Club)

Javan Oyinde (Inzikuru Sports Academy Athletics Club)

Charles Ogom (Inzikuru Sports Academy Athletics Club)

Darius Kolobe Mulungi (Gombe S.S Athletics Club)

800m Men Heat 2:

Nam Kipyego (Uganda Wildlife Authority Athletics Club)

Alfred Uyikuru (UAFA Athletics Club)

Allan Chemutai (Talenta Athletics Club)

Jacob Kipsuro (Talenta Athletics Club)

Edreen Tenywa (Nampunge C. High School Athletics Club)

Abdukarim Lubega (Makerere University Athletics Club)

Godwin Yeko (Talenta Athletics Club)

Daniel Comboni (Nampunge C. High School Athletics Club)

Denish Steward Okwit (Nampunge Christian H. Sch. Athletics Club

Rigan Wabomba (Kampala Kids Academy Athletics Club)

800m Men Heat 3:

Joseph Bwanswa (Makerere University Athletics Club)

Grace Ishimwe (Makerere University Athletics Club)

Job Bayita (Lukungu Academy Athletics Club)

Daniel Adupa (Makerere University Athletics Club)

Raymond Omara (Kampala Kids Academy Athletics Club)

Jaffer Krube Fadhil (Standard High Zana Athletics Club)

Daniel Onega (Kampala Kids Academy Athletics Club)

Herbert Sande Lema (Kampala Kids Academy Athletics Club)

Ambrose Agumenaitwe (Makerere University Athletics Club)

800m Men Heat 4:

Ezekiel Chemos (JOCDEF ATHLETICS CLUB)

Kokas Erimu (Uganda Prisons Athletics Club)

Emmanuel Otim (Makerere University Athletics Club)

Hillary Biwott (Kenya)

Emmanuel Osuje (Uganda Police Athletics Club)

Rashid Etiau (Uganda Wildlife Authority Athletics Club)

Dan Cherotich (Uganda Police Athletics Club)

Nicholas Cheptoyek (JOCDEF Athletics Club)

Sam Kiprotich Kapkureny (JOCDEF Athletics Club)

1500m Men Heat 1

Edreen Tenywa (Nampunge C. H. School Atheltics Club)

Abdukarim Lubega (Makerere University Athletics Club)

Adam Nyogo (Uganda Police Athletics Club)

Robert Etiang (UPDF Athletics Club)

Ronald Kato (Mbarara District Athletics Association)

Richard Ocira (Uganda Para Athletics)

Richard Odongkara (UPDF Athletics Club)

Charles Okwanga (Uganda Para Athletics)

Christopher Opio (Inzikuru Sports Academy Athletics Club)

Ashiraf Ssekandi (UCU Athletics Club)

David Sunday (Makerere University Athletics Club)

Alfred Uyikuru (Uafa Athletics Club)

Morrison Wanok (Zombo District Athletics Association)

Abraham Kwemoi (Uganda Police Athletics Club)

Maxwell Mutai (UPDF Athletics Club)

Godwin Yeko (Talenta Athletics Club)

1500m Men Heat 2:

Julius Peter Bua (Uganda Prisons Athletics Club)

Abel Chebet (Talenta Athletics Club)

Paul Chebet (UPDF Athletics Club)

Timothy Chebet (KCCA Athletics Club)

Samuel Chelimo (Talenta Athletics Club)

Allan Chemutai (Talenta Athletics Club)

Rodgers Kibet (KCCA Athletics Club)

Denis Kiplangat (KCCA Athletics Club)

Isaac Kiplimo (UPDF Athletics Club)

Dan Kiprop (UPDF Athletics Club)

Jacob Kipsang (KCCA Athletics Club)

Jacob Kipsuro (Talenta Athletics Club)

Nam Kipyego (Uganda Wildlife Authority Athletics Club)

Laban Kipyeko (KCCA Athletics Club)

Alex Kissa (Uganda Police Athletics Club)

Samuel Kurong (Uganda Police Athletics Club)

1500m Men Heat 3

Tom Dradriga (Uganda Wildlife Authority Athletics Club)

Vincent Kipngeno (Kenya)

Emmanuel Kiptanui Too (Kenya)

Marko Machol Piyien (South Sudan)

Emmanuel Otim (Makerere University Athletics Club)

Farid Wabutwa (Uganda Wildlife Authority Athletics Club)

Marajan Chebet (Uganda Police Athletics Club)

Hosea Chemutai (Arua District Athletics Association)

Issa Farahan (Unity Athletics Club)

Ezekiel Mutai (Uganda Prisons Athletics Club)

Joshua Kibet (Uganda Prisons Athletics Club)

Ali Chebures (Uganda Wildlife Authority Athletics Club)

Hosea Kiprop (JOCDEF Athletics Club)

Jacob Cherotich (Uganda Police Athletics Club)

3000M SC Men:

Marajan Chebet (Uganda Police Athletics Club)

Ezekiel Kwemoi (Uganda Police Athletics Club)

Elijah Cherop (Uganda Prisons Athletics Club)

Junior Chebet (Uganda Police Athletics Club)

Moses Sikoria (Uganda Police Athletics Club)

Ezekiel Mutai (Uganda Prisons Athletics Club)

3000M U20 Men:

Abel Chebet (Talenta Athletics Club)

Samuel Chelimo (Talenta Athletics Club)

Timothy Chebet (KCCA Athletics Club)

Rodgers Kibet (KCCA Athletics Club)

Denis Kiplangat (KCCA Athletics Club)

Laban Kipyeko (KCCA Athletics Club)

Morrison Wanok (Zombo District Athletics Association)

Vincent Chemutai (UPDF Athletics Club)

Caleb Chelangat (Uganda Prisons Athletics Club)

Abraham Chemonges (Uganda Prisons Athletics Club)

Dan Cheptoris (Uganda Police Athletics Club)

Boaz Cheptoyek (Uganda Police Athletics Club)

Enock Cheptoyek (Uganda Police Athletics Club)

Enock Cherop (Uganda Police Athletics Club)

Tyson Kibet (Uganda Police Athletics Club)

Chrispus Komom (Uganda Police Athletics Club)

Enos Kwemoi (Uganda Police Athletics Club)

Alex Limo (Uganda Police Athletics Club)

Christopher Mbabazi ( Uganda Police Athletics Club)

Isaac Rotich Masai (Uganda Police Athletics Club)

Martin Rotich Magengo (Uganda Police Athletics Club)

Silas Rotich (Uganda Police Athletics Club)

Dominic Naido Krop (Standard High Zana Athletics Club)

Aziz Chebet (Ndejje University Athletics Club)

Ben Chebet (JOCDEF Athletics Club)

Levi Chelangat (JOCDEF Athletics Club)

Febian Chelogoi (JOCDEF Athletics Club)

Calvin Cherop (JOCDEF Athletics Club)

Abraham Cherotich (JOCDEF Athletics Club)

Amos Cherotich (JOCDEF Athletics Club)

Victor Cherotich (JOCDEF Athletics Club)

Calvin Cherotwo (JOCDEF Athletics Club)

Caleb Kibet (JOCDEF Athletics Club)

Isaac Kibet Mande (JOCDEF Athletics Club)

Kenneth Kiprop (JOCDEF Athletics Club)

Levi Kuturi (JOCDEF Athletics Club)

Leonard Kwerit (JOCDEF Athletics Club)

Gideon Rotich (JOCDEF Athletics Club)

Elijah Cheptoyek (Arua District Athletics Association)

Dominic Cherop (Arua District Athletics Association)

Sam Yeko Sombu (Arua District Athletics Association)

Daniel Comboni (Nampunge C. H. School Atheltics Club)

Denish Steward Okwit (Nampunge C. H. Sch. Athletics Club)

Rigan Wabomba (Kampala Kids Academy Athletics Club)

10000m Men:

Allan Andiama (UPDF Athletics Club)

Jacob Kipsang (KCCA Athletics Club)

Vincent Eddison Opio (Inzikuru Sports Academy Athletics Club)

Silas Kwemoi (UPDF Athletics Club)

Fred Sande (UPDF Athletics Club)

Kevin Kibet (Uganda Prisons Athletics Club)

Fred Arapsodi (Uganda Police Athletics Club)

Silas Boshi (Uganda Police Athletics Club)

Mathew Chekwurui (Uganda Police Athletics Club)

Alex Cherop (Uganda Police Athletics Club)

Sam Moi Cherop (Uganda Police Athletics Club)

Fred Kusuro (Uganda Police Athletics Club)

Simon Mwanga (Uganda Police Athletics Club)

Brian William Wangwe (Uganda Police Athletics Club)

Isaac Chelimo (Ndejje University Athletics Club)

Rogers Yoacel (MUBS Athletics Club)

Sadala Ddumba (Makindye Municipal Athletics Association)

Musa Kasirivu (KIU Athletics Club)

Leonard Chemonges (KCCA Athletics Club)

Abraham Chelangam (JOCDEF Athletics Club)

Peter Muwanguzi (Hared Jinja Athletics Club)

Javelin Men:

Yahaya Wanume (Uganda Police Athletics Club)

Patrick Kibwota (Uganda Police Athletics Club)

Brian Ocaya (Uganda Police Athletics Club)

Johnson Mwaka (Uganda Prisons Athletics Club)

Long Jump Men:

Kevin Bwire (Kampala University Athletics Club)

Williamson Oroma (Uganda Police Athletics Club)

Isaac Odongtoo (Gombe S.S Athletics Club)

Shot Put Men:

Ronald Ocakacon (MUBS Athletics Club)

Douglas Olal (Tuku Afrika Athletics Club)

Baya Odong (Uganda Police Athletics Club)

Richard Oyet (Uganda Police Athletics Club)

Moses Ginaro Ocheng (Uganda Prisons Athletics Club)

Denis Ojara (Uganda Prisons Athletics Club)

Patrick Odongkara (Uganda Wildlife Authority Athletics Club)

Francis Odokonyero (UPDF Athletics Club)

Triple Jump Men :