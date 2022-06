The Singleton Match Play Challenge Season 6 (Semifinals):

Saturday, 11 th June 2022

June 2022 Entebbe Club (7 AM Till Late evening)

19th Hole Theme: Caribbean

Semi-final match ups:

Charles Kagombe & Edrae Kagombe Vs Patrick Ndase & Philemon Akatuhurira

Joram Tumwine & Julius Borore Vs Brian Cable & James O’Sullivan

At least 220 golfers are set to play during round five of the Singleton match play golf challenge season six at the par 71 lake side Entebbe club on Saturday.

Only eight golfers (four pairs) remain in the main championship with the rest in the subsidiary section.

Grueling action will tee off as early as 7 AM at both the first and tenth tees.

The first set of the main golfers will swing off at 1:10 PM when Charles Kagombe playing alongside the wife, Edrea Kagombe shall lockhorns against Patrick Ndase and Philemon Akatuhurira.

Ten minutes later, Brian Cable and James O’sullivan shall be playing Joram Tumwine and Julius Borore.

The winning pair will be rewarded with return air tickets to Dubai in January 2023.

Kiryowa Kiwanuka ready to swing off at Entebbe club (Credit: David Isabirye)

The Attorney General of Uganda Kiryowa Kiwanuka will play at 12:10 PM.

Kiwanuka shall be playing with Edward Kabuchu, Elly Mukasa and Andrew Kibaya.

The Singleton match play golf challenge in Entebbe is arguably the biggest amateur golf event that happens every month in Uganda.

Besides Singleton as the headline sponsors, there are a couple of other partners as Rwandair, Motorola, DSTV, Case Medical Care, NCBA Bank and Riders’ Lounge, Entebbe.

Full Draw:

1st Tee:

7:00 AM: David Keegi, Salleh Kalema, Ahmed Warsame, Jaime Byaruhanga

David Keegi, Salleh Kalema, Ahmed Warsame, Jaime Byaruhanga 7:10 AM: Etienne Marine, Jasper Bagyenyi, Brian Ahimbisibwe, Meron Kyomugisha

Etienne Marine, Jasper Bagyenyi, Brian Ahimbisibwe, Meron Kyomugisha 7:20 AM: Julius Mugisha, Albert Gitta, Herbert Olowo, Colin Talemwa

Julius Mugisha, Albert Gitta, Herbert Olowo, Colin Talemwa 7:30 AM: Andrew Ankunda, Ceaser Barole, Eliud Singanga, Charity Tushabomwe

Andrew Ankunda, Ceaser Barole, Eliud Singanga, Charity Tushabomwe 7:40 AM : Bob Matsiko, Peter Atwine, Allan Akira, Micheal K. Musiime

: Bob Matsiko, Peter Atwine, Allan Akira, Micheal K. Musiime 7:50 AM : Tarzan Lubega, Walter Tukahiirwa, Peter Kahindi, Allan Muhumuza

: Tarzan Lubega, Walter Tukahiirwa, Peter Kahindi, Allan Muhumuza 8:00 AM: Llyod Busuulwa, Collin Subiika, Jovia Tugume, Absorom Nabasiima

Llyod Busuulwa, Collin Subiika, Jovia Tugume, Absorom Nabasiima 8:10 AM: Mark Kaddu Mukasa, Paul Kaheru, Hannington Mpiima, Kiwanuka Ssuubi

Mark Kaddu Mukasa, Paul Kaheru, Hannington Mpiima, Kiwanuka Ssuubi 8:20 AM: Joseph Bagabo, Justine Ligyalingi, Robert Sabiiti, Techeste Zergaber

Joseph Bagabo, Justine Ligyalingi, Robert Sabiiti, Techeste Zergaber 8:30 AM: Innocent Ondiek, Jack Songwa, Henry M. Saka, Jimmy Mbai

Innocent Ondiek, Jack Songwa, Henry M. Saka, Jimmy Mbai 8:40 AM : Steven Kitamirike, Micheal Monne, Wendy Angudeyo, Dorren Mwesigye

: Steven Kitamirike, Micheal Monne, Wendy Angudeyo, Dorren Mwesigye 8:50 AM: Yunus Bbaale, Vincent Asiimwe, Joseph Kimani, Joel Ancel Tumwesigye

Yunus Bbaale, Vincent Asiimwe, Joseph Kimani, Joel Ancel Tumwesigye 9:00 AM: Jacob Byamukama, Stephen Magero, Peter Kagumya, Lony D. Akena

Jacob Byamukama, Stephen Magero, Peter Kagumya, Lony D. Akena 9:10 AM : Alexander Matsiko, Michael Tumusiime, Mark Rubatsimbira, Sarah Nduhukire

: Alexander Matsiko, Michael Tumusiime, Mark Rubatsimbira, Sarah Nduhukire 9:20 AM: Robert Busingye, Innocent Nahabwe, Edwin Baguma, Derrick Muhumuza

Robert Busingye, Innocent Nahabwe, Edwin Baguma, Derrick Muhumuza 9:30 AM : Peter Magona, Serwano Walusimbi, Innocent Kihika, Paul Katuramu

: Peter Magona, Serwano Walusimbi, Innocent Kihika, Paul Katuramu 9:40 AM: John Kato, Kenneth Kiddu, David Kateregga, Peace Kabasweka

Break:

12:10 PM : Kiryowa Kiwanuka, Edward Kabuchu, Elly Mukasa, Andrew Kibaya

: Kiryowa Kiwanuka, Edward Kabuchu, Elly Mukasa, Andrew Kibaya 12:20 PM : Oscar Semawere, Ronald Osekeny, Robert Ejiku, Charles Odere

: Oscar Semawere, Ronald Osekeny, Robert Ejiku, Charles Odere 12:30 PM: Mula Mulangira, Fred Sekyana, David Mpanga, Victoria Bagaaya

Mula Mulangira, Fred Sekyana, David Mpanga, Victoria Bagaaya 12:40 PM : Ali Juuko, John Basabose, Moses Ssebugwawo, Edgar Muzahura

: Ali Juuko, John Basabose, Moses Ssebugwawo, Edgar Muzahura 12:50 PM : Jerry Owachi, Timothy Kayondo, Harry Hakiza, Perry Musiime

: Jerry Owachi, Timothy Kayondo, Harry Hakiza, Perry Musiime 1:00 PM : Denis Nabende, Emmanuel Wamimbi, Emmanuel Mugabi, Alex Coutinho

: Denis Nabende, Emmanuel Wamimbi, Emmanuel Mugabi, Alex Coutinho 1:10 PM : Charles Kagombe, Edrea Kagombe, Patrick Ndase, Philemon Akatuhurira

: Charles Kagombe, Edrea Kagombe, Patrick Ndase, Philemon Akatuhurira 1:20 PM: Brian Cable, James O’sullivan, Joram Tumwine, Julius Borore

Brian Cable, James O’sullivan, Joram Tumwine, Julius Borore 1:30 PM : Joseph Mubiru, Joseph Galiwango, Herbert Mwetemba, Paul Nsereko

: Joseph Mubiru, Joseph Galiwango, Herbert Mwetemba, Paul Nsereko 1:40 PM: Paul Nuwagaba, Phillip Walera, Ignatious Twesigye, Eve Araduha

Paul Nuwagaba, Phillip Walera, Ignatious Twesigye, Eve Araduha 1:50 PM: Fred Kasumba, John Muchiri, Isaac Mariera, Tonny Kisadha

Fred Kasumba, John Muchiri, Isaac Mariera, Tonny Kisadha 2:00 PM : Peter Apell, Micah Apuuli, Andrew Atuhaire, Loius Tumukunde

: Peter Apell, Micah Apuuli, Andrew Atuhaire, Loius Tumukunde 2:10 PM : Mark Mayen, Rino Katimbo, Kaj Ostergaard, James Ategeka

: Mark Mayen, Rino Katimbo, Kaj Ostergaard, James Ategeka 2:20 PM: Paul Okware, James Okema, Joshua Tuhumwire, Gertrude Kityo

Paul Okware, James Okema, Joshua Tuhumwire, Gertrude Kityo 2:30 PM: Jackie Kwesiga, Gerald Ataremwa, Bridget Nakamoga

10th Tee:

7:00 AM: Saidi Kirarira, Omar Badr, Musa Baguma, Richard Mugisha

Saidi Kirarira, Omar Badr, Musa Baguma, Richard Mugisha 7:10 AM: Adams Yeon, Dan Kateeba, Timothy C. Lwanga, Tom

Adams Yeon, Dan Kateeba, Timothy C. Lwanga, Tom 7:20 AM : Collins Mwesigwa, Denis Mujuni, Brian Kagezi, Mikal Kombo

: Collins Mwesigwa, Denis Mujuni, Brian Kagezi, Mikal Kombo 7:30 AM: Paul Ndyaguma, Bruce Aijuka, William Mpungu, Geral Atugonza

Paul Ndyaguma, Bruce Aijuka, William Mpungu, Geral Atugonza 7:40 AM: David Scanlon, Rodney Turyatemba, Julia Nampeewo, Susan Knight

David Scanlon, Rodney Turyatemba, Julia Nampeewo, Susan Knight 7:50 AM : Stephanovic Dejan, Hercules Nicholas, Benson Kwikiriza, Dinah Ongol

: Stephanovic Dejan, Hercules Nicholas, Benson Kwikiriza, Dinah Ongol 8:00 AM: Simon Ocen, Picole Lukyamuzi, Raymond Ekwamu, Moureen Okura

Simon Ocen, Picole Lukyamuzi, Raymond Ekwamu, Moureen Okura 8:10 AM: Milton Edimu, Henry Nsubuga, Mark Namanya, Godwin Murungi

Milton Edimu, Henry Nsubuga, Mark Namanya, Godwin Murungi 8:20 AM: Denis Kawalya, Nalukoola Muwanga, Patrick M. Mugisha, Bridget Basiima

Denis Kawalya, Nalukoola Muwanga, Patrick M. Mugisha, Bridget Basiima 8:30 AM : Emmanuel Shisanya, Julius Oketch, Aggrey Okusimba, Jimmy Akhonya

: Emmanuel Shisanya, Julius Oketch, Aggrey Okusimba, Jimmy Akhonya 8:40 AM: Bruce Madete, Simon Okech, Rogers Mulemi, Joel Mukhanji

Bruce Madete, Simon Okech, Rogers Mulemi, Joel Mukhanji 8:50 AM: Rosemary Angote, Leah Luchivyia, Beatrice Shikuku, Ann Abeja

Rosemary Angote, Leah Luchivyia, Beatrice Shikuku, Ann Abeja 9:00 AM : T. Twinemanzi, Robbins Mwehaire, Andrew Muhwezi, Joseph Adrapi

: T. Twinemanzi, Robbins Mwehaire, Andrew Muhwezi, Joseph Adrapi 9:10 AM : Timothy Okanya, Nathan Mubiru, Fred Magala, Joel Kagoro

: Timothy Okanya, Nathan Mubiru, Fred Magala, Joel Kagoro 9:20 AM: Brian Rwabogo, Andrew Baguma, Fred Kimbugwe, Allan Muhereza

Brian Rwabogo, Andrew Baguma, Fred Kimbugwe, Allan Muhereza 9:30 AM : Charity Atuhaire, Berna Musanabera, Brian Kagezi, Faith Namara

: Charity Atuhaire, Berna Musanabera, Brian Kagezi, Faith Namara 9:40 AM: Herbert Opolot, Morgan Otile, Patrick Oyee, Maxi Byenkya

Break:

12:10 PM: Daniel Kalungi, Anthony Agaba, David Odiama, Daniel Basweti

Daniel Kalungi, Anthony Agaba, David Odiama, Daniel Basweti 12:20 PM : Casper Okiru, Marvin Kagoro, Geoffrey Byamugisha, Bob Drani

: Casper Okiru, Marvin Kagoro, Geoffrey Byamugisha, Bob Drani 12:30 PM : Ivan Wesonga, Collins Nuwagira, Richard Oloka, Samson Agamile

: Ivan Wesonga, Collins Nuwagira, Richard Oloka, Samson Agamile 12:40 PM : Sam Kacungira, John Paul Namoma, Edward Okech, Peter Wakholi

: Sam Kacungira, John Paul Namoma, Edward Okech, Peter Wakholi 12:50 PM: Alex Nkuyahaga, Jude Ochieng, Daniel Opwonya, Nicholas Kebba

Alex Nkuyahaga, Jude Ochieng, Daniel Opwonya, Nicholas Kebba 1:00 PM: Joseph Okudi, Micheal Sekadde, Yoweri Ndinga, Rukia Nalwoga

Joseph Okudi, Micheal Sekadde, Yoweri Ndinga, Rukia Nalwoga 1:10 PM: Daniel Kalimuzo, David Musisi, Israel Arinaitwe, Ruth Mugisha

Daniel Kalimuzo, David Musisi, Israel Arinaitwe, Ruth Mugisha 1:20 PM : George Egaddu, Denis Tindyebwa, Bernard Katehangwa, Paddy Muramirah

: George Egaddu, Denis Tindyebwa, Bernard Katehangwa, Paddy Muramirah 1:30 PM : Vincent Katutsi, Gilbert Asiimwe, Stephen Kabugo, Gear Chaung

: Vincent Katutsi, Gilbert Asiimwe, Stephen Kabugo, Gear Chaung 1:40 PM : Luwum Adoch, Jamil Maningi, Brian Manyindo, Micheal Odur

: Luwum Adoch, Jamil Maningi, Brian Manyindo, Micheal Odur 1:50 PM: Richard Matsiko, Paul Rukundo, Peris Venessa, Martha Babirye

Richard Matsiko, Paul Rukundo, Peris Venessa, Martha Babirye 2:00 PM : Nelson Musinguzi, Lino Anguzu, Joel Nagaba, Aggrey Mutaka

: Nelson Musinguzi, Lino Anguzu, Joel Nagaba, Aggrey Mutaka 2:10 PM : Alex Kazenga, Apollo Segawa, Chris Arinaitwe, Bryan Mbasa

: Alex Kazenga, Apollo Segawa, Chris Arinaitwe, Bryan Mbasa 2:20 PM: Collins Bulafu, Ernest Wasake, Daniel Muwooya, Paul Habyarimana

Singleton Match Play Challenge Past Winners: