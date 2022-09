The domestic transfer window closes in three weeks’ time but at almost every club, business is nearly done.

The league kicks off on September 30 and by then, the window will be no more and thus coaches will have shaped their squads for at least until the January window.

As usual, it’s a busy window especially for the top and traditional clubs that have made it a habit to do an overhaul at the start of every season.

Ceaser Manzoki also quit the UPL after winning almost everything last season

There are so far a number of high profile players on the move with Lumala Abdu and Moses Waiswa returning home and Ceaser Manzoki departing.

KCCA, Vipers, Gaddafi, BUL FC and Express are so far the biggest spenders while there are still twists and turns.

Here, Ismael Kiyonga rounds up every single deal done in the Premier League as per clubs confirmation.

ARUA HILL

In: Reagan Mpande (Ndejje University) and Denis Andama (Free agent)

Out: Ibrahim Magandazi (UPDF), Ibrahim Thembo, Alfred Leku, David Ndihabwe (loan to Maroons), Robert Eseru, Eric Kibowa

BUL FC

In: Frank Kalanda, Tom Ikara (Police), Emmanuel Obua (Kyetume), Anthony Mayanja (Busoga United), Ronald Otti (Mbarara City), Ben Tahomera (unknown), Edwin Mawerere (Free agent) and Denis Mwemezi (Vipers)

Out: Umar Mukobe, Joel Abaliwano, William Isabirye, Dickson Niwamanya and Godfrey Akol.

BLACKS POWER

In: Information unavailable

Out: Information unavailable

BUSOGA UNITED

In: Information unavailable

Out: Anthony Mayanja, Elvis Ngondwe, Anwar Mustafa Ntege

EXPRESS FC

In: Marvin Oshaba, Yusuf Ssozi (Police), Hamim Ssemakula (Ndejje), Andrew Kaggwa, Derrick Ngobi (Soltilo Bright Stars), Farouk Katongole (URA), Joseph Dhata (Vipers), Anwar Mustafa Ntege (Busoga United), Kadi Bitakazibwa and Benjamin Gakumba.

Out: Murushid Jjuuko (Vipers), Mahad Yaya, Sadiq Ssekyembe, Charles Musiige (Gaddafi), John Byamukama, Enoch Walusimbi (Dundee United, Scotland),

GADDAFI FC

In: Ibrahim Kiyemba (Free agent), Latif Kiyemba, Mahad Kakooza Yaya, Charles Musiige, Sadiq Ssekyembe (Express FC), Dan Birikwalira, Shafik Bakaki (SC Villa), Elvis Ngondwe (Busoga United), Brian Kalumba (Vipers), Simon Sserunkuma (Free agent)

Out: Ronald Mutebi, Paul Mujampwani, Isaac Isinde, Naziru Sserwadda, Sula Mpanga, Hassan Musana, Wilis Otongo, Umar Kyeyune, Sam Kintu, Mark Bamukyaye, Franco Onene, Faisal Muwawu, Seif Bate and James Otim

KCCA FC

In: Tshisungu Kankonde (Free agent), Moses Waiswa (SuperSport, RSA), Ssenoga Muhamed (Tooro United), Shaban Muhammad (Onduparaka), Faisal Wabyoona (Big Talent), Saidi Mayanja (Gomba), Musitafa Mujjuzi and Allan Enyou.

Out: Sadat Anaku (Dundee United), Davis Kasirye, Yassar Mugerwa, Erisa Ssekisambu (Kiyovu, Rwanda), Patrick Kaddu, Andrew Kigozi (Maroons), Innocent Wafula, Joseph Bukenya and Gift Ali

MAROONS FC

In: Godlin Andrew Nzali (Norrkoping IF, Sweden), Sula Mpanga (Vipers), Simon Tamale (Soltilo Bright Stars), Andrew Kigozi (Police), Frederick Kigozi (BUL), Lawrence Tezikya (Vipers – Loan), David Ndihabwe (Arua Hill), Jacob Okao (Vipers), Arafat Kakonge (Police), Noel Nasasira (Gaadika, Somalia), Isaac Mpagi (Tooro United), Umar Kyebataala (Vipers – loan)

Out: Silvestre Okello (Study leave)

ONDUPARAKA FC

In: Munir Said (Pakwach Young Stars), Ibrahim Ekellot (Busoga United), Jamal Maliyamungu (Free Agent) and Norman Angufidru (Calvary)

Out: Muhammad Shaban (KCCA), Gabriel Matata, Abasi Kateregga, Ivan Okello

SC VILLA

In: Oryem Tabu (Lugazi Municipal), Najib Tusaba, Pistis Barenge and Martin Elungati (Mbarara City)

Out: Ibrahim Sadam Juma, Amir Kakomo, Ismail Mugulusi, Abdallah Salim, Charles Ogwang, Benson Muhindo and Nicholas Kabonge.

SOLTILO BRIGHT STARS

In: Noordin Bunjo (Proline), Emmanuel Munoobi (Vipers – loan)

Out: Simon Tamale (Maroons), Andrew Kaggwa, Derrick Ngobi (Express FC), Allan Katwe, Augustine Kacancu, Jamil Nvule Kisitu, Kazuto Kushida, Marvin Youngman (Vipers), Jjungu Methodius, Alfred Onek, Yasin Mugume, James Angu and Joseph Janjali

UPDF FC

In: Simon Mabuya (Tooro United), Adrian Sserugo (Tooro United), Ibrahim Magandazi, Abbas Kyeyune (KJT), McDonald Buule, Nathaniel Atamba (Onduparaka), Jibril Nsimbe Badru (Masaka City), Steven Mpoza (URA)

Out: James Begisa (URA), Simon Mbaziira, Isa Mubiru (Vipers) and Yusuf Wasswa, Brian Bwete, Musa Mudde, Denis Ssekitoleko, Bernard Muwanga,

URA SC

In: James Begisa (UPDF), George Senkaaba (Express) and Salim Abdallah (SC Villa)

Out: Ashraf Mandela (Vipers), Arafat Galiwango, Mikdad Ssenyonga (Wakiso Giants), Brian Nkuubi (Maroons), Moses Sseruyidde, Ivan Sserubiri, Steven Mukwala (Asante Kotoko, Ghana), Steven Mpoza (UPDF)

VIPERS SC

In: Alfred Macumu Mudekereza, Olivier Osomba, Isa Mubiru (UPDF), Ashraf Mandela (URA), Murushid Juuko (Express FC), Marvin Joseph Youngman (Soltilo Bright Stars), Abdu Lumala, Cromwell Rwothomio (URA) and Abubaker Lawal (AS Kigali, Rwanda)

Out: Paul Willa, Allan Kayiwa, Lawrence Tezikya (Maroons), Umar Kyebataala (Maroons), Sula Mpanga (Maroons), Emmanuel Munoobi (Soltilo Bright Stars – loan)

WAKISO GIANTS FC

In: Bashir Sekagya (Wazito, Kenya), Mubarak Nsubuga (Police) and Mikdad Ssenyonga (URA)

Out: Fahad Kawooya, Derrick Emukule, Amos ‘Agogo’ Muwonge, Pius Kaggwa and Edward Satulo (AS Kigali, Rwanda)