The national autocross championship is set for a new racing track this weekend that will host the fourth round at Kapeeka, Nakaseke district.

Under Mosac club, the motorsport governing body secured a new track that will serve all motorsports activities in Nakaseke district.

Over 30 crews will be part of the inaugural track this Sunday in search for Autocross championship points.

Among the notable entry, is Moses Lumala; a legend who will be under further preparations ahead of is yet unknown return to competitive racing.

Christakis Fitidis, Rajiv Ruperalia, Jonas Kasiime will be among the participants this Sunday.

More entries are expected to be added as entries close on Sunday.

MOSAC AUTOCROSS Entries

1.Maseruka Henry/Denis Tibenda-Subaru Impreza

2.Hassan Kayongo/Yusuf Babu-Subaru impreza N12

3.Peter Gensi/Immaculate Najjuma Toyota Celica

4.Haji Kavuma Amiri/Another Subaru Impress N8

5.Taabu Godfrey -Toyota Celica

6.Ibrahim Lubega/Musitafah kanakurya-Toyota Fx

7.Sam Yiga/Rah ma Muhammad-Suburban Impreza N10

8.Faizal Kayira/Musitafah K-Subaru Impreza

9.Mukasa Musitafah/Mbabazi Daniel-Subaru Impreza N12

10.Shafik Sendagire/Godfrey Kyimba-Subaru Impreza

11.Umaru Mukiibi/Another-Evo 2

12.Ibrahim Wasswa/Naem Haruna-Subaru Impreza

13.Kalyesubula Robert Boom/Elivis Mariachi/Subaru Impreza

14.Jonas Matayo/Ivan Tushabe-Evo 8

15.Ali Muhammad Ashraf jr/Emma Emaru-Subaru Impreza N8

16.Ali Bobo/Another-Evo 4

17.Moses Lumala/Cedric Buzabo- Evo 9

18.Peter Asiimwe Peteril/frank serugo-Subaru Impress N10

19.Rajiv Ruparelia/Enock olinga Leroy- VW Proto

20.Jamadali Lwabaga/Joseph Dhabangi-Toyota FX

21.Salim Kyebagadha/Ibrahim Waiswa-Toyota Levin

22.Happy.R.katehangwa/Musa Segamu-subaru impreza

23.Satvinder Saini/Ernest Musiime-subaru impreza N12

24.Francis Omoo/Joseph Lutalo-Evo 4

25.Nagasha Graham/Raymond Munyigwa-Subaru impreza

26.Fred Busulwa/Joseph Bongole-Subaru impreza N10

27.Semambo Muzamir/Another-Toyota fX

28.Alestar Blick- Buggy

29.Paddy Roldin Blick-Buggy

30.Christakis Fitidis/Cedric Buzabo-Evo X

31.Muzamir .M.Watolia/Abdul Karim-Toyota Run x

32.Joseph Magala/yusuf Babu-Sabaru impreza

33.Andrew Musoke/Richard Ssengendo-Evo 6