Onduparaka FC played their 100th game in the Uganda Premier League on Wednesday and reached the milestone in style after overcoming Tooro United FC at Green Light stadium in Arua.

Julius Malingumu, skipper Gadaffi Wahab and Gibson Adinho scored a goal each in what was an easy ride for the Caterpillars to move up to third on the log with 18 points.

Playing in the top flight league for the 4th season, Onduparaka FC has registered a lot of successful stories along the way amidst challenges and making 100 games in the Uganda Premier League would be a milestone worth celebrating for a club that has a humble background.

Brief background

Onduparaka FC was founded in late October ,2011 by a group of students who had just completed university. These included current club chairman Benjamin Nakun, Joe Erema and former CEO Anthony Afetti initially with an aim to occupy themselves and would compete in non-league games for fun.

After sometime, the name Onduparaka was adopted, a Lugbara word to mean Sorghum stalks. It should be noted that Sorghum is one of the crops grown in Arua and West Nile region.

At the time, the team was using a poor ground for their games but after years of planning, the current home ground to the club was renovated in 2013 and was named Green Light stadium.

The founders later developed an idea of registering the team for FUFA certified competitions and started from the fifth division up to until they got promoted to the Uganda Premier League in 2016. The beauty about it is that the Caterpillars got promoted to the next division on their first time of asking

On 14th May 2016, Onduparaka FC Confirmed their slot in top flight football after defeating Sporting United FC to lead Rwenzori group of the 2015/16 FUFA Big League.

Below is a look at all the games, goals and goal scorers for the Arua based side since earning promotion.

Onduparaka FC 100 Games and 101 goals

2016/17 Season

Onduparaka FC 0-0 Tooro United FC – 19/08/2016

Bright Stars FC 2-0 Onduparaka FC – 23/08/2016

Express FC 1-1 Onduparaka FC (Rashid Toha) – 06/09/2016

Onduparaka FC 2(Muhammad Shaban x2) -1 KCCA FC – 09/09/ 2016

Busoga United 0-0 Onduparaka FC – 20/09/2016

Onduparaka FC 2(Living Kabon, Muhammad Shaban) -1 Police FC – 24/09/2016

Onduparaka FC 4(Muhammad Shaban x2, Caesar Okhuti, Ashadu Bugembe own goal) -3 SC Villa – 01/10/2016

URA FC 3-1 Onduparaka FC (Muhammad Shaban) – 15/10/2016

Onduparaka FC 1(Gadinho Gadaffi) -1 JMC Hippos FC – 18/10/2016

Lweza FC 0-0 Onduparaka FC – 25/10/2016

Onduparaka FC 1(Rashid Agau)-1 Proline FC FC – 01/11/2016

Onduparaka FC 1(Muhammad Shaban) -0 Vipers SC – 15/11/2016

The Saints FC 0-1(Muhammad Shaban) Onduparaka FC 03/12/2016

Onduparaka FC 0-0 BUL FC – 06/12/2016

Sadolin Paints FC 0-1(Gadaffi Gadinho) Onduparaka FC – 10/12/2016

Proline FC 3-1(Muhammad Shaban) Onduparaka FC – 08/02/2017

Onduparaka FC 2-2(Muhammad Shaban, Akram Kaembo) – Onduparaka FC – 14/02/2017

Onduparaka FC 1(Kabon Living)-0 Busoga United – 17/02/2017

KCCA FC 7-0 Onduparaka FC – 25/02/2017

Police FC 0-2(Living Kabon, Gadaffi Gadinho) Onduparaka FC – 01/03/2017

Onduparaka FC 0-0 Bright Stars FC – 07/03/2017

SC Villa 4-1(Caesar Okhuti) Onduparaka FC – 12/03/2017

JMC Hippos 1-1(Gadaffi Gadinho) Onduparaka FC – 01/04/2017

Onduparaka FC 1(Muhammad Shaban) -0 Lweza FC – 05/04/2017

Onduparaka FC 0-0 Sadolin Paints FC – 22/04/2017

Tooro United FC 2-1 (Muhammad Shaban) Onduparaka FC – 29/04/2017

Onduparaka FC 2(Rashid Toha x2) -1 Express FC – 05/05/2017

Vipers SC 4-1 (Dickens Okwir) Onduparaka FC – 09/05/2017

Onduparaka FC 3(Muhammad Shaban, Rashid Toha, Living Kabon)-2 The Saints FC – 16/05/2017

BUL FC 1-1(Dickens Okwir) Onduparaka FC – 20/05/2017

2017/18 Season

Onduparaka FC 0-0 Proline FC – 12/09/2017

Maroons FC 0-2 (Caesar Okhuti) Onduparaka FC – 16/09/2017

KCCA FC 4-1 (Rashid Muhammed) Onduparaka FC – 19/09/2017

Onduparaka FC 1(Alfred Leku) -0 Police FC – 27/09/2017

Onduparaka FC 2(Viane Ssekajugo, Rashid Toha) -0 Tooro United FC – 14/10/2017

Express FC 1-2(Alfred Leku, Caesar Okhuti) Onduparaka FC – 20/10/2017

Onduparaka FC 0-0 Vipers SC – 28/10/2017

BUL FC 0-0 Onduparaka FC – 03/11/2017

Onduparaka FC 0-0 Mbarara City FC – 07/11/2017

Bright Satrs FC 2-1(Aggrey Kirya) Onduparaka FC – 15/11/2017

Onduparaka FC 1(Nicholas Ssebwato)- 0 Busoga United FC – 18/11/2017

SC Villa 1-0 0nduparaka FC – 21/11/2017

Onduparaka FC 2(Ezra Bida x2)-1 UPDF FC – 28/11/2017

Masavu FC 2-1(Caesar Okhuti) Onduparaka FC – 19/12/2017

URA FC 0-1(Viane Ssekajugo) Onduparaka FC – 22/12/2017

Onduparaka FC 0-0 Express FC – 10/02/2018

Vipers SC 2-0 Onduparaka FC – 13/02/2018

Onduparaka FC 1(Yafessi Mubiru)-0 BUL FC – 20/02/2018

Busoga United FC 1-0 BUL FC – 03/03/2018

Onduparaka FC 0-1 SC Villa – 10/03/2018

UPDF FC 0-0 Onduparaka FC – 14/03/2018

Onduparaka FC (Viane Ssekajugo x2, Caesar Okhuti) 3-0 Masavu FC – 30/03/2018

Proline FC 0-1 (Viane Ssekajugo) –Onduparaka FC – 04/04/2018

Onduparaka FC 0-0 Maroons FC – 09/04/2018

Onduparaka FC 1(Viane Ssekajugo)-1 KCCA FC – 17/04/2017

Police FC 0-5 (Viane Ssekajugo x2, Ezra Bida, Moses Ndawula, Hassan Muhamad) –Onduparaka FC- 27/04/2017

Onduparaka FC 0-0 URA FC 02/05/2018

Tooro United FC 0-1(Jamal Malish) Onduparaka FC – 05/05/2017

Mbarara City FC 1-0 Onduparaka FC – 09/05/2018

Onduparaka FC 2(Caesar Okhuti, Ezra Bida) -0 Bright Stars FC – 25/05/2018

2018/19 Season

Onduparaka FC 2(Viane Ssekajugo, Nicholas Ssebwato)-0 Nyamityobora FC – 28/09/2018

SC Villa 0-1(Rashid Toha) Onduparaka FC – 03/10/2018

Onduparaka FC 0-2 KCCA FC – 19/10/2018

Busoga United FC 0-3 (Viane Ssekajugo x2, Caesar Okhuti) Onduparaka FC – 23/10/2018

Onduparaka FC 0-0 Bright Stars FC – 30/10/2018

Tooro United FC 0-0 Onduparaka FC – 03/11/2018

Maroons FC 2-1(Rashid Toha) Onduparaka FC – 07/11/2018

Onduparaka FC 3(Dennis Okot, Gadaffi Gadinho, Abel Etrude) -0 Ndejje University FC – 20/11/2018

Express FC 0-2(Ezra Bida, Gadaffi Gadinho) Onduparaka FC – 01/12/2018

Onduparaka FC 2(Gadaffi Gadinho, Caesar Okhuti)-1 Paidha Black Angels FC- 08/12/2018

BUL FC 1-0 Onduparaka FC – 11/12/2018

Onduparaka FC 2(Rashid Toha, Caesar Okhuti)- 1 Police FC – 16/11/2018

URA FC 3-1 (Viane Ssekajugo) Onduparaka FC – 28/12/2018

Onduparaka FC 0-0 Mbarara City FC – 04/01/2019

Vipers SC 3-0 Onduparaka FC – 08/01/2019

Bright Stars FC 1-1 (Rahid Toha) Onduparaka FC – 02/02/2019

KCCA FC 1-0 Onduparaka FC – 05/02/2019

Onduparaka FC 0-0 Busoga United – 09/02/2019

Onduparaka FC 0-0 URA FC – 12/02/2019

Mbarara City 1-2 (Rashid Toha, Caesar Okhuti) Onduparaka FC – 20/02/2019

Onduparaka FC 0-0 Vipers SC – 26/02/2019

Onduparaka FC 2(Rashid Toha, Caesar Okhuti)-1 Maroons FC – 02/03/2019

Nyamityobora FC 1-0 Onduparaka FC – 05/03/2019

Onduparaka FC 2(Gadaffi Gadinho, Caesar Okhuti)- 1 SC Villa – 27/03/2019

Onduparaka FC 0-1 Tooro United FC – 05/04/2019

Police FC 2-1 (Viane Ssekajugo) Onduparaka FC -09/04/2019

Onduparaka FC 1(Gadaffi Wahab)-0 BUL FC – 20/04/2019

Paidha Black Angels FC 1-1 (Caesar Okhuti) Onduparaka FC – 24/04/2019

Ndejje University FC 0-1(Viane Ssekajugo) Onduparaka FC – 02/05/2019

Onduparaka FC 0-0 Express FC – 04/05/2019

2019/20 Season

Onduparaka FC 3(Walkover) -0 Police – 30/08/2019

Proline FC 1-0 Onduparaka FC – 04/09/2019

Express FC 0-2(Gibson Adinho, Caesar Okhuti) Onduparaka FC – 07/09/2019

Busoga United FC 0-1 (Rajab Kakooza) Onduparaka FC – 14/09/2019

Onduparaka FC 1(Ibrahim Faizul Anini) -0 Wakiso Giants FC – 02/10/2019

Maroons FC 0-1(Gadaffi Wahab) Onduparaka FC – 05/10/2019

Onduparaka FC 1(Gadaffi Wahab)- 2 URA FC – 08/10/2019

KCCA FC 4-0 Onduparaka FC – 11/10/2019

Onduparaka FC 0-0 Vipers SC – 26/10/2019

Onduparaka FC 3(Julius Malingumu, Gadaffi Wahab, Gibson Adinho)-0 Tooro United FC – 30/10/2019

2017/18 season

Position- 4 th

Games- 30

Wins – 13

Draws- 9

Losses- 8

Goals for- 28

Goals against – 17

Points – 48

2018/19 Season

Position- 6 th

Wins- 12

Draws- 9

Losses – 9

Points- 45

2019/20

Position- 3 rd

Wins- 4

Draws-2

Losses- 3

Points- 18

Ondu stats

Games- 100

Wins – 42

Draws – 31

Losses- 27

Goals for -101

Goals against -88

Points – 157

Below is a list of all the different scorers for Onduparaka FC in the league

• Caesar Okhuti – 16

• Viane Ssekajugo – 14

• Muhammad Shaban -13

• Rashid Toha -12

• Gadaffi Gadinho- 8

• Ezra Bida – 5

• Kabon Living -4

• Gadaffi Wahab -4

• Police FC (Walkover)- 3

• Dickens Okwir -2

• Nicholas Ssebwato -2

• Alfred Leku -2

• Rashid Agau- 1

• Dennis Okot -1

• Abel Eturude – 1

• Faizal Ibrahim Anini- 1

• Aggrey Kirya-1

• Akram Kakembo-1

• Rashid Muhammad- 1

• Rajab Kakooza-1

• Jamal Malish -1

• Yafessi Mubiru-1

• Hassan Muhammad-1

• Moses Ndawula-1

• Gibson Adinho-2

• Ashadu Bugembe (own goal)- 1