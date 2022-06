Hong Kong beat Cricket Cranes by six wickets in their second game of the second leg of the ICC Cricket World Cup Challenge League B on Monday at Kyambogo.

Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Ronak Patel Credit: John Batanudde Simon Ssesazi, Ronak Patel and Dinesh Nakrani Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Riazat Ali Sha Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Dinesh Nakrani Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Henry Ssenyondo Credit: John Batanudde Henry Ssenyondo Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde