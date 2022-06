Cricket Cranes recorded a massive seven-wicket victory over neighbours Kenya on Sunday at Lugogo to stay top of the ICC Cricket World Cup Challenge League B table.

