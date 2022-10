Overview: The PRO-AM event has teams named after the sponsors and key partners; Tusker Malt Lager, Lake Victoria Serena Golf Resort and Spa, absa Bank, NBS Sport, Pepsi, Motorola as well as HK Properties.

Event: Tusker Malt Lager Uganda Open Golf Championship 2022 (PRO-AM)

Tusker Malt Lager Uganda Open Golf Championship 2022 (PRO-AM) Date: Tuesday, 25 th October

Tuesday, 25 October Venue: Lake Victoria Serena Golf Resort & Spa Course, Kigo

The 2022 Tusker Malt Lager Uganda Golf open championship series continue with the PRO-AM event on Tuesday, 25th October at the par-72 Lake Victoria Serena Golf Resort and Spa course.

Over 200 golfers (both professionals and amateurs) have been drawn with two tee-offs on the 1st and 10th tee-boxes.

These golfers have been drawn in teams named after the sponsors and key partners; Tusker Malt Lager, Lake Victoria Serena Golf Resort and Spa, absa Bank, NBS Sport, Pepsi, Motorola as well as HK Properties.

The main sponsors of this PRO-AM event (absa bank 1) have lined up the managing director Mumba Kalifungwa, Kenya’s legendary professional Dismas Indiza, Alex Mukasa and former minister Jim Muhwezi, teeing off at 9 AM.

Absa Bank Managing Director Mumba Kalifungwa putts with one hand (Credit: David Isabirye)

Dismas Indiza

The Tusker Malt Lager 1 team will tee off on the 1st tee-box at 8:00 AM.

This team will have Olivier Munganeza as the professional with the amateurs as Jerry Owachi, Daniel Kalungi and Uganda Golf Club’s captain Emmanuel Wamala.

Lake Victoria Serena Golf Resort and Spa will be led by the in-house professional Boniface Simwa who will play alongside youngster Jordan Van Rooyen, Banza and Leenah Kartick.

The NBS Sport 1 team has Nelson Mudanyi (professional), director Kin Kariisa, John Katto and Ibrahim Bagalana, teeing off at 1:10 PM.

At 12:20 PM, the Motorola 1 team of Nevy Milazi (Professional), John Paul Basabose, Jeff Baitwa and Marvin Kagoro will tee-off.

John Paul Basabose will play for Motorola team 1 with Nevy Milazi (Professional), Jeff Baitwa and Marvin Kagoro | Credit: Don Mugabi Credit: Don Mugabi

Professional Robson Chinhoi will play with three ladies; Evah Magala, Wendy Angudeyo and Dorren Mwesigye in the Case Medical Services team 3.

Entebbe born and bred golf professional Vincent Byamukama. Credit: @ Kawowo Sports | DAVID ISABIRYE

Defending champion of the PRO-AM tournament Vincent Byamukama (Professional) will play in CASE Medical services team 9 with Uthman Mugoya, Walter Tukahiirwa and Michael Musiime.

The best professional will take home Shs 2,500,000/= with rewards for the top three teams.

The top 10 amateurs (net scores) will earn all-expenses paid for tickers from absa bank to the 2023 Kenya Magical Open.

Daniel Nduva (Professional), will play for Motorola 2 with Collin Talemwa, Brian Katimbo and Henry Nsubuga

Pro-AM Draw:

1st Tee:

7:00 AM: Simon Ngige (Professional) , Ou Kaowen, Patricia Mbabazi, Rukia Nalwoga – NBS Sport 2

, Ou Kaowen, Patricia Mbabazi, Rukia Nalwoga – NBS Sport 2 7:10 AM : Jules Dusabe (Professional), Huang Chun Liang, Wu Weiling, Wei Yon Chun – Pepsi 2

: Huang Chun Liang, Wu Weiling, Wei Yon Chun – Pepsi 2 7:20 AM: Morton Kombai (Professional), Aggrey Mutaka, Lony Akena, Paul Habyarimana (Case Medical Services 2)

Aggrey Mutaka, Lony Akena, Paul Habyarimana (Case Medical Services 2) 7:30 AM : Dennis Saikwa (Professional) , Brian Manyindo, Paul Rumanzi, Francis Nyago – HK Properties 1

: , Brian Manyindo, Paul Rumanzi, Francis Nyago – HK Properties 1 7:40 AM: Daniel Nduva (Professional) , Collin Talemwa, Brian Katimbo, Henry Nsubuga – Motorola 2

, Collin Talemwa, Brian Katimbo, Henry Nsubuga – Motorola 2 7:50 AM: Dezzie Ng’andu (Professional) , Enoch Nuwagaba, Denis Mujuni, Mathias Kalule – NBS Sport 3

, Enoch Nuwagaba, Denis Mujuni, Mathias Kalule – NBS Sport 3 8:00 AM: Olivier Munganeza (Professional) , Jerry Owachi, Daniel Kalungi, Emmanuel Wamala – Tusker Malt Lager 1

, Jerry Owachi, Daniel Kalungi, Emmanuel Wamala – Tusker Malt Lager 1 8:10 AM: Visitor Mapwanya (Professional) , David Plenderleith, Moses Muhwezi, Ruth Mugisha – Pepsi 3

, David Plenderleith, Moses Muhwezi, Ruth Mugisha – Pepsi 3 8:20 AM : Ernest Ndayisenga (Professional), Emma Mwaka, David Wandera, Henry Saka – absa 3

: Emma Mwaka, David Wandera, Henry Saka – absa 3 8:30 AM: Liberty Gumisa (Professional), Henry Mambwe, Moses Mulungi, Herbert Olowo – absa 9

Henry Mambwe, Moses Mulungi, Herbert Olowo – absa 9 8:40 AM: Boniface Simwa (Professional) , Jordan Van Rooyen, Banza, Leenah Kartick – Lake Victoria Serena

, Jordan Van Rooyen, Banza, Leenah Kartick – Lake Victoria Serena 8:50 AM : Robson Chinhoi (Professional), Evah Magala, Wendy Angudeyo, Dorren Mwesigye – Case Medical Services 3

: Evah Magala, Wendy Angudeyo, Dorren Mwesigye – Case Medical Services 3 9:00 AM : Dismas Indiza (Professional), Alex Mukasa, Jim Muhwezi, Mumba Kalifungwa – absa 1

: Alex Mukasa, Jim Muhwezi, Mumba Kalifungwa – absa 1 9:10 AM : Jacob Okello (Professional), Rita Akot Apell, Dinah Ongol Acen, Connie Nshemereirwe – HK Properties 2

: Rita Akot Apell, Dinah Ongol Acen, Connie Nshemereirwe – HK Properties 2 9:20 AM: Dickson Lagoro (Professional), Robinson Mwenda, Moses Mulungi, Andrew Arinaitwe – absa 8

Robinson Mwenda, Moses Mulungi, Andrew Arinaitwe – absa 8 11:50 AM : Andrew Chelogoi (Professional ), Sukhmeet Singh Sandhu, Titus Bakabulindi, Richard Nsubuga – absa 5

: ), Sukhmeet Singh Sandhu, Titus Bakabulindi, Richard Nsubuga – absa 5 12:00 PM : Aloys Nsabimana (Professional), Joseph Nkurunziza, Daniel Basweti, David Odiama – Tusker Malt Lager 2

: Joseph Nkurunziza, Daniel Basweti, David Odiama – Tusker Malt Lager 2 12:10 PM : David Wakhu (Profesional), Dickson Agaba, Tony Mulinde, Derrick Muhumuza – absa 2

: Dickson Agaba, Tony Mulinde, Derrick Muhumuza – absa 2 12:20 PM : Nevy Milazi (Professional), John Paul Basabose, Jeff Baitwa, Marvin Kagoro – Motorola 1

: John Paul Basabose, Jeff Baitwa, Marvin Kagoro – Motorola 1 12:30 PM: Becca Mwanja (Professional), Charles Kagombe, Tony Kisadha, Aloysious Bingi – NBS Sport 4

Charles Kagombe, Tony Kisadha, Aloysious Bingi – NBS Sport 4 12:40 PM : Clive Nguru (Professional), Andrew Bugembe, John Nasasira, Dan Twebaze – absa 4

: Andrew Bugembe, John Nasasira, Dan Twebaze – absa 4 12:50 PM : Friday Akpodiete (Professional ), Abdul Kato Sebbaale, Sam Sejjaaka, Duncan Kagwa – Case Medical services 1

: ), Abdul Kato Sebbaale, Sam Sejjaaka, Duncan Kagwa – Case Medical services 1 1:00 PM: Joe Nawanga (Professional), Jaime Byaruhanga, David Nambale, Charles Odere – Motorola 3

Jaime Byaruhanga, David Nambale, Charles Odere – Motorola 3 1:10 PM: Nelson Mudanyi (Professional) , Kin Kariisa, John Katto, Ibrahim Bagalana – NBS Sport 1

, Kin Kariisa, John Katto, Ibrahim Bagalana – NBS Sport 1 1:20 PM: Joseph Karaya (Professional), Fred Magala, Collins Mwesigwa, Bob Matsiko – Pepsi 4

10th Tee: