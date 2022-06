Cricket Cranes bounce back from the opening two defeats in the ICC Cricket World Challenge League B with a resounding 8-wicket win over Bermuda at Lugogo Oval.

Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde hnery Ssenyondo | Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Simon Ssesazi | Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Simon Ssesazi | Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Simon Ssesazi and Kenneth Waiswa | Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde