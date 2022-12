Uganda Body Building and Fitness Association (UBBFA) organized the 2022 Mr. Uganda Championship and Godfrey Lubega emerged as the overall winner.

Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde Credit: John Batanudde