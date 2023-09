Uganda Senior Women’s Football National Team (Crested Cranes) coach Ayub Khalifa Kiyingi has named a provisional squad of 36 players ahead of the 2024 TotalEnergies Women’s Africa Cup of Nations Qualifiers.

Uganda will face Algeria in a home and away encounter at the first round of next year’s WAFCON edition.

The team will commence preparations on Wednesday by entering residential camp at FUFA Technical Centre, Njeru.

Uganda will host the first leg on 20th September at FUFA Technical Centre, Njeru while the return leg will be held in Oran a week later.

Uganda is seeking to return to the continental showpiece for a third time and second successive appearance having played in Morocco last year.

The winner on aggregate between Uganda and Algeria will face either Burundi or Ethiopia at the final qualification stage.

Crested Cranes Provisional Squad

Goalkeepers

Ruth Aturo (Vihiga Queens FC, Kenya), Vanessa Edith Karungi (FC Nordsjaelland, Denmark), Daisy Nakaziro(Kampala Queens FC, Uganda), Sharon Kaidu (Uganda Martyrs Ladies FC, Uganda)

Defenders

Jolly Kobusinge (Kawempe Muslim Ladies FC, Uganda), Asia Nakibuuka (Kampala Queens FC, Uganda), Sumaya Komuntale (Kampala Queens FC,Uganda), Samalie Nakacwa (Kampala Queens FC, Uganda), Shakira Nankwanga (Kawempe Muslim Ladies FC, Uganda), Shadia Nankya (UCU Lady Cardinals FC, Uganda), Bridget Nabisaalu (UCU Lady Cardinals FC, Uganda), Dorcus Lwalisa ( Olila High School WFC, Uganda), Patricia Akiror (Kampala Queens FC, Uganda), Desire Katisi Natooro (She Kataka FC, Uganda), Aisha Nantongo (Aalborg BK, Denmark)

Midfielders

Joan Nabirye (FK Minsk, Belarus), Phiona Nabbumba (B93 FC, Denmark), Phionah Nabulime (Kawempe Muslim Ladies FC, Uganda), Josephine Nandigire (Makerere University WFC, Uganda), Ritica Nabbosa (Simba Queens FC, Tanzania), Shakirah Nyinagahirwa (Kampala Queens FC, Uganda), Shamirah Nalugya (Kampala Queens FC, Uganda), Hasifah Nassuna (Kampala Queens FC, Uganda), Hadijah Nandago (Kampala Queens FC, Uganda), Rhoda Nanziri (Kawempe Muslim Ladies FC, Uganda), Tracy Jones Akiror (AFC Ann Arbor, USA)

Forwards

Fazila Ikwaput (Kampala Queens FC, Uganda), Sandra Nabweteme (Kdz. Ereğli Belediye Spor, Turkey), Fauzia Najjemba (ZFK Dynamo Moscow, Uganda), Joanita Ainembabazi (Simba Queens FC, Tanzania), Catherine Nagadya (Kampala Queens FC, Uganda), Elizabeth Nakigozi (Kampala Queens FC, Uganda), Anita Namata (Vihiga Queens FC, Kenya), Amina Nababi (Rines SS WFC, Uganda), Margaret Kunihira (Kampala Queens FC, Uganda), Viola Nambi (Pomigliano FC, Italy)